شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في الأقصر.. طبيب وزوجته يجريان الكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الترقب والجدل يشهدها المجتمع الأقصري، بعد قيام زوجين وأب وابنه وشقيق وشقيقة، لاختبارات الكشف الطبي لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، التي تتم بعدد من المستشفيات بمراكز المحافظة، والتي تتبع المجالس الطبية المتخصصة.

واستقبلت المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين كل من: الدكتور رجائي موريس، نقيب الأطباء السابق، وزوجته أماني الشعولي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالأقصر، كما استقبلت حمدي أحمد خليل، وشقيقه محمد، وعوض عبدالكريم عبدالعزيز ونجله أحمد عوض، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، «الفيسبوك» تداول الخبر بشكل واسع.

ومن ناحية أخرى، استقبلت المستشفيات المخصصة لإجراء الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات النواب بالأقصر ٧٣ مرشحًا من المرشحين المحتملين لخوض غمار الانتخابات لمجلس النواب بالأقصر.

وأعلن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه يتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصي، والمجالس الطبية بالأقصر، تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة.