شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تخفيضات 20% بمعرض «أهلا مدارس» بمشاركة 300 شركة لكبار المنتجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم معرض «أهلا مدارس»، سيبدأ في الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء، بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور في إتاحة الحصول على المستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة من خلال مشاركة كبرى الشركات المنتجة بالمعرض وسط عروض تنافسية كبيرة في عرض المستلزمات، وكافة الأدوات المدرسية والمكتبية والشنط والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطلاب»، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

من جانبه، أوضح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن المعرض هذا العام يتميز بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وأيضا الزي المدرسي، وكذلك منتجات السلع الغذائية من وعسل وكافة المنتجات التي يحتاج إليها «سندوتش الطالب»، وبأسعار مخفضة لا تقل عن 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

ولفت، إلى أن المعرض سيبدأ في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر يوم 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، كما سيتم تنظيم ما يقرب من 1100 فرع للمعرض عبارة عن أجنحة داخل كبرى المكتبات المدرسية لطرح المستلزمات بأسعار مخفضة وبنفس تخفيضات المعرض بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري ولمدة شهر بالنسبة لهذه الفروع، بجانب أيضا تنظيم ما يقرب من 20 معرضا متنقل لطرح الأدوات المدرسية في الأماكن التي لا يتواجد فيها مكتبات مدرسية وذلك بمحافظات القاهرة الكبرى، مشيرا أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، حيث سيشارك ما يقرب من 300 شركة من كبرى المنتجين لعرض المستلزمات بأسعار مخفضة،