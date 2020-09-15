جامعة القناة تستقبل لجنة تجديد الاعتماد والجودة (ISO/9001-2015)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أستقبلت الدكتوره ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس لجنة الأيزو (ISO/9001- 2015),

و التى تتولى المراجعة لتجديد الاعتماد النظام الإداري للجامعة لمطابقة الأيزو وقالت هجرس إن الجامعة مستعدة بالكامل لأعمال المراجعة، موضحة إنها تتم لهذا العام ورقيا؛ ووعدت بأن تكون الجامعة إلكترونية بالكامل العام القادم وفق التوجه العام للدولة للميكنة والتحول الرقمي، وإن تكون جامعة قناة السويس جامعة ذكية- جاء ذلك خلال اجتماع الشركة AJA المانحة لشهادة الاعتماد والجودة، وبحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي كمال عطا مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وهدى فرج أمين عام الجامعة، وياسر رجب مدير عام إدارة دعم واتخاذ القرار، وفريق مراجعة الجودة الداخلية. وحضر الاجتماع التمهيدي للزيارة الدكتور المهندس أحمد عثمان رئيس الشركة المانحة AJA، والأعضاء الدكتور مهندس محمد عثمان، واللواء مهندس عبد السلام عبد السميع. وقسم مسئول شركة AJA مجموعات المراجعة إلى ثلاث مجموعات رئيسة لمراجعة الإجراءات الإدارية الخاصة بكل قطاع . Advertisements الوضع في مصر

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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