شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع سير العمل في 4 مدارس مجهزة لتلقي طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعه اجراءات تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال 4 مدارس مجهزة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

حيث تفقد راشد مدرسة نجيب محفوظ التي تم تخصيصها لتلقى طلبات مواطني بولاق الدكرور ومدرسة ام المؤمنين الثانوية لمواطني احياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطني حي جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطني حي الهرم.

وأكد أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسي ومبردات كما تم نقل عدد كافي من العاملين والحواسب الألية للمدرسة وذلك لإنهاء كافة المعاملات والاجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعه إنجاز مصالحها.

مشيراً ان المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن لتقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً على سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمه المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار انه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التي تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الاجراءات عليهم مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعه انجاز طلباتهم.

كما شدد على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لإزاله أي معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

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وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التي تواجههم ونسب التخفيض التي تم اقرارها مشيراً بأنه قد تم تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وهو ما يجعل الجيزة من أقل المحافظات في القيم السعرية للتصالحات واستكمالا للتسهيلات التي تقدمها المحافظة للمواطنين تحفيزا لهم ولمراعاة البعد الاجتماعي.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى 4 مدارس مجهزة ببولاق والهرم وجنوب والعمرانية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى 4 مدارس مجهزة ببولاق والهرم وجنوب والعمرانية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتابع تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى 4 مدارس مجهزة ببولاق والهرم وجنوب والعمرانية