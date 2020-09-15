شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض بوابة المصري اليوم لقرائها خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد، حيث يبحث عملاء شركة المصرية للاتصالات الآن عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر وطريقة السداد.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين الراغبين في سداد فاتورة الهاتف الأرضي عن الأشهر الماضية نظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات «https://my.te.eg/#/home/signin».

- الخطوة الثانية: تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها.

- الخطوة الثالثة: الضغط على زر دفع الفواتير.

- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة سداد.

كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي:

يمكن لجميع عملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة الفاتورة من منافذ فوري الموجودة في أكثر من مكان برقم التليفون فقط، كما يمكنك تسديد الفاتورة وخط النت التابع لخط التليفون الأرضي.

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًّا

يذكر أن المصرية للاتصالات WE أتاحت سداد فاتورة الهاتف من المنزل إلكترونيًّا، ويمكن الدخول على الموقع (https://my.te.eg/#/home/signin)