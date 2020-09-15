شكرا لقرائتكم خبر عن تسببت في استيقاظه من نومه.. «جنايات نجع حمادي» تصدر حكمها في قتل شاب لأمه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد، وسكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي، محمد الكحلاوي، ومحمد كمال الدين، بالإعدام شنقًا لشاب قتل والدته طعنًا بسكين مطبخ وهي تصلي، بمركز أبوتشت.

تعود أحداث الواقعة إلى يوليو من عام 2019، عندما وجهت النيابة العامة المدعو «وائل.م.ه» 27 عامًا، تهمة قتل والدته «ناهد.م.م» ربة منزل، طعنًا بالسكين أثناء الصلاة، لتسببها في إزعاجه واستيقاظه من نومه، بقرية أبوشوشة بمركز أبوتشت في قنا.

تم ضبط المتهم واعترف أمام النيابة بارتكابه الواقعة، عندما استيقظ من نومه وجد والدته تتوضأ فسببت له إزعاج فانتظر حتى بدأت في صلاتها وأحضر سكينًا من الطبخ وقام بطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة والجسم أودت بحياتها، مضيفًا أنه كان على خلاف مع عائلة والدته وهي كانت دائمة الود معهم فحاول كثيرا إبعادها عنهم ولكنها رفضت السماع له فتم ضبط المتهم ومحاكمته بالإعدام شنقًا بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية، وأحيلت القضية برقم 16581 لعام 2019 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 1421 لعام 2019 كلي قنا.