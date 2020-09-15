شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشيوخ»: مصر تتعرض لـ«حرب هاشتاجات» مغرضة ينفذها «الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ المنتخب، أن مصر تتعرض لحرب «هاشتاجات» قذرة تدشن في الخارج بواسطة أجهزة استخباراتية معادية لمصر، وتنفذ في الداخل بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية وعملاءها، لضرب وقوف الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية المصرية التي تواصل جهودها التنموية من أجل الدولة المصرية.

وأوضح «توفيق»، في بيان اليوم، أنه بدراسة هذه الهاشتاجات المشبوهة وطبيعة التفاعل بشأنها يتبين أن غالبية المدونين عليها والمتفاعلين معها من خارج مصر، ولهم انتماءات إخوانية بحتة أو حتى من الموالين للجماعات الإرهابية ومعروف عنهم الشماتة في استشهاد أبطالنا، وهو طبع إخواني ثابت منذ سقوط نظام مرسي على يد الشعب المصرى قبل 7 سنوات.

وأشار «توفيق» إلى أن هذه «الهاشتاجات» هي بمثابة تدخل واضح وصريح في الشؤون الداخلية لمصر، فضلا عن كونها تعبر فقط عن الإخوان ومن ولائهم ومن ثم فإن التعامل معها باعتبارها أداة لقياس الرأي العام في مصر أمرا خاطئ ومغرض في نفس الوقت، مشيرا إلى أن الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية ويدرك التحديات والمخاطر التي تمر بها الدولة جراء مثل هذه الأعمال التي لفظها منذ زمن بعيد.