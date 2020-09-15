شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم الابتدائية تفتح أبوابها لتلقي طلبات «مرشحي النواب» غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، غدا الأربعاء.

كان قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حدد، عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها للراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، ومن بينها ألا تقل السن يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، وأن يكون مصريًّا متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك، وأن يكون حاصلاً على شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ؛ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا.