شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية في بنها 20 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق يوم الأحد المقبل فاعليات اختبارات القبول الخاصة بالإلتحاق بالمدرسة الرياضية ببنها، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي واجتازوا الكشف الطبي واختبارات الذكاء.

قال السيد عبدالهادي مدير المدرسة، إنه سيتم إجراء اختبارات الطلاب الذين تقدموا للإلتحاق بالمدرسة يوم 20 سبتمبر الجاري بنادي بنها الرياضي، مضيفا بأنه سيتم عمل اختبارات مهارية ورياضية وبدنيه وتناسق الجسم.

يذكر أن المدرسة تلقت 120 طلب التحاق سيجري اختبارهم جميعا لإختيار 105 طالب هي قوة المدرسة، وأجرى الطلاب المتقدمين لاختبارات الكشف الطبي والذكاء وتحاليل الأنيميا والسكر والقدرات البدنية وكشف طبي نظر وصدر وقلب وصورة تحليل دم كاملة، وتضم المدرسة شعب كرة السلة والطائرة واليد وألعاب القوى وجري ورمي ووثب وكرة قدم.

يدرس الطالب جميع المواد الثقافية التي تدرس في التعليم الإعدادي العام ويحصل على الشهادة الإعدادية والثانوية، وتؤهل الطالب لجميع الكليات وفقا للتنسيق المعلن في الثانوية العامة، علما بأن الطالب الذي يحصل على التفوق الرياضي يلتحق بكليات التربية الرياضية بمجموع 50%.

يشارك الطالب في جميع البطولات التابعة للإدارة والمحافظة والجمهورية ومنافسات مكتب مستشار التربية الرياضية بالوزارة والمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بإشراف وزارة التربية والتعليم، وكثافة الفصل لاتتعدى 35 طالبا، مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة، مما ينعكس على التحصيل العلمي والإستيعاب خلال العملية التعليمية، وهناك العديد من الطلاب كل عام يلتحقون بكليات القمة الطب والهندسة والكليات العسكرية

يقوم بالتدريب داخل المدرسة مدربين متخصصين حاصلين على اعلي الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي ومن بينهم مدربين كانوا طلاب بالمدرسة

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