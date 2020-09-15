شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الاسكندرية للكنيسة الأسقفية: أوجدنا فرص توظيف لـ 29 لاجئاً أفريقياً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة اقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية الانجليكانية، أن خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر قدمت مساعدات للاجئين الأفارقة طوال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.
وأضاف أن مكتب خدمة اللاجئين، قدم فرصًا لتوظيف ١٢ لاجئًا و٥ لاجئات في شهر يوليو، مقابل ٦ لاجئين و٦ لاجئات في شهر أغسطس، حيث تم إلحاقهم بوظائف متنوعة بينها العمالة المنزلية وبعض أعمال النظافة والرعاية وسائقين وعمال إنتاج في شركات ومؤسسات ومصانع.
وأوضح: قدمنا تدريبًا للاجئين قبل استلامهم العمل وسلمناهم شنطا تتضمن أدوات صحية ومطهرات تساعدهم على القيام بمهاهم في ظل وباء كورونا، لافتاً إلى أن اللاجئين يحملون جنسيات متعددة بينها شمال وجنوب السودان وإثيوبيا وسوريا.
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