شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس: انطلاق الفوج الـ١٢ لمعسكر إعداد قادة المستقبل ٢٠ سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، استعداد الجامعة لاستقبال طلابها من الفوج ال١٢بمعسكر إعداد قادة المستقبل بالفترة من ٢٠ إلى ٢٤ سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن المعسكر يهدف إلى تعميق روح الولاء والانتماء لدى طلاب جامعة قناة السويس.

وعقد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مقابلات مع الطلاب، وذلك لاختيار طلاب الفوج ال١٢، مشيرا إلى أنه على مدار ١١ فوج حرصت الجامعة من خلال معسكر إعداد قادة المستقبل على تعميق الوعى السياسى والثقافى والفكرى لدى الطلاب في مختلف مجالات الثقافة والفكر والفنون، بالإضافة إلى خلق روح الولاء والانتماء للوطن، وبناء الشخصية القيادية.

من جهته، أوضح الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن فعاليات أيام المعسكر تشهد تنوع في الأنشطة ما بين محاضرات وورش عمل وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث تم تقليل أعداد الطلاب بالمعسكر من ٢٥٠ إلى ١٠٠ طالب فقط مع تقليل الأعداد داخل الغرف إلى نصف العدد وتتم الأنشطة والورش في أماكن مفتوحة مع تقسيم الطلاب إلى مجموعات كل مجموعة ٢٥ طالبا، أما عن الوجبات المقدمة للطلاب تكون معلبة ومغلفة هذا وتم إلغاء كافة الأنشطة الرياضية ذات المنافسات المباشرة وستقتصر منافسات كرة القدم على ضربات الجزاء الترجيحية.

وأشار «غنيم» إلى أن هناك تواجد يومي لشركة التعقيم سواء داخل الغرف أو بأماكن عقد الأنشطة وبورش العمل الفنية سيتم تسليم أدوات لكل طالب ولا يسمح بتداولها بين الطلاب كل ذلك إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. يشرف على إعداد المعسكر عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، واتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وفريق SCUV متطوعى جامعة القناة.