شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال لجان تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، أعمال لجان تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد نسبة الـ25% جدية التصالح من قيمة المخالفة، وذلك بالوحدة المحلية بالسعديين التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

واستمع المحافظ من رئيس الوحدة لشرح تفصيلي عن آليات سير العمل بالوحدة، وآلية تلقي الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم، مشددًا على ضرورة تنظيم العمل وحسن استقبال المواطنين، وتشجيع المخالفين منهم بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية الشهر الجاري، لتلاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة والاستفادة من حزمة التسهيلات والإجراءات التي قدمتها الدولة في هذا الملف.

واجتمع المحافظ مع رئيس الوحدة للتأكيد على المتابعة اليومية للجان تلقي طلبات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وغير الملتزمين، مع الاهتمام بصيانة أعمدة الإنارة والمداومة على تنفيذ أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات أولاً بأول وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.