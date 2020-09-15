شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عارف يكشف كيف تحطمت شائعات الإخوان وأكاذيبهم أمام صلابة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى شريف عارف أنه لا يمكن أن نطلق على ما يصدر من المنصات الاخوانية في الخارج أنها إعلام، مشددا على أن هذه المنصات تعمل على بث الشائعات والأكاذيب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز"، ان هذه المنصات تعمل على نقاط ضعف وفق وجهة نظرهم مثل محاولة استغلالهم التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه علينا التأكيد على صلابة الدولة المصرية، وكيف أنها تتحمل هذا الضربات المتتالية بصورة يومية من بث شائعات وتروجها ولجان الكترونية ومنصات رقمية ومحطات فضائية على مدار 7 سنوات حيث أنها خير دليل على صلابة الشعب المصرى، متابعا: "الدولة المصرية دولة كبيرة ولها تاريخ طويل وعميق".

Advertisements

وتابع شريف عارف قائلا: "قطر دويلة بلا تاريخ ومحدودة المساحة ولا تملك إلا عنصر المال، والمال لا يحرك كل شيء.. وهذه المنصات المشبوهة تعتمد على المال، والخلاف على توزيع الأموال وليس خلافا على المبدأ وهؤلاء لا يختلفون عن يعملون في الحانات، وهذه ليس منصات إعلامية يقودها مجموعة من المرتزقة يقودهم بلطجية من أجل تحقيق الربح".

وأوضح شريف عارف، أن هذه المنصات الاخوانية تعمل بلا مصادر والأخبار التى تعرضها مجهولة، لافتا إلى أن هذه المنصات فقدت تأثيرها بشكل كامل، ولم يعد لها أى قبول حيث أنها تفقد المصداقية ولم يعد الناس يتقبل الهراء الصادر من هذه المنصات.