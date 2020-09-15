شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لتليفزيون الخليج 365: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح.. والمنوفية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب .

وأضاف خلال التغطية الخاصة التي أجراها تلفزيون الخليج 365 حول آخر مستجدات التصالح في مخالفات البناء بمحافظات مصر حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها نسرين فؤاد، أن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار و٩٠٧ مليون جنيه حتي ١٤ سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي .

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وأكد أن كثير من المحافظات ليست أسعار التصالح بها ليست مرتفعة مقارنة بمحافظات حضارية أخرى، موضحاً أن اللجان قامت بالتخفيض كي يكون في مقدور المواطنين كي يقوموا بالتصالح.

وأكد أن هناك تنامي في نسب الإقبال للتصالح، مشدداً على أن المنوفية جاءت في المرتبة الأولى للتقدم بطلبات التصالح بـ147 ألف طلب تصالح يليها البحيرة ثم القليوبية.

وأوضح أن محافظة الإسكندرية هي الأولى تحصيلاً لمخالفات التصالح من المواطنين محافظة تليها محافظة الدقهلية ثم تأتي في المرتبة الثالثة محافظة القاهرة.