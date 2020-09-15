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شكرا لقرائتكم خبر عن آليات جديدة لصرف الكمامات القماش على بطاقات التموين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر".
وفى هذا السياق، يستعرض ”الخليج 365” آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين فى نقاط محددة.
ـ الصرف إجباريا للمواطنين بالبطاقة التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر.
ـ يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد
ـ تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.
ـ يشترط صرف الكمامات ولو مرة واحدة.
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