شكرا لقرائتكم خبر عن آليات جديدة لصرف الكمامات القماش على بطاقات التموين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر".

وفى هذا السياق، يستعرض ”الخليج 365” آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين فى نقاط محددة.

ـ الصرف إجباريا للمواطنين بالبطاقة التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر.

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ـ يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد

ـ تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

ـ يشترط صرف الكمامات ولو مرة واحدة.