شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل إقلاع رحلات باريس دبى جوانزوا إلى مبنى الركاب رقم 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت مصرللطيران فى بيان لها منذ قليل أنه إعتباراً من اليوم الثلاثاء 15سبتمبر سيتم نقل عدد من رحلاتها الجوية من مبنى الركاب رقم 3 إلى مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة الدولي والرحلات المقررة هى (باريس، دبي، جوانزو)، بالاضافة إلى الرحلات الاستثنائية لكل من (الرياض، الدمام) ، كما يستمر الوصول لهذه الرحلات بشكل طبيعى إلى مبنى الركاب رقم 3 .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

Advertisements

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.