شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الغربية» تنقذ مسنة من الموت بعد وفاة زوجها.. وتنقلها لإحدى دور الرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، قيام وحدة التدخل السريع بالمديرية، بإنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى، ونقلها وإيداعها إحدى دور مؤسسات رعاية المسنين بطنطا.

كانت أماني النادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تلقت بلاغًا بوجود مسنة (86 عامًا)، بمنطقة بسكة المحلة بطنطا، ولا يوجد أحد لخدمتها غير ابنها الذي يبلغ من العمر 65 عامًا، مريض، وليس لهم أحد ليقوم بمراعاتهم بعد توفي زوجته، وليس له أولاد.

وانتقل الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق وحدة التدخل السريع بالمديرية ورئيس لجنة مواطن بلا مآوي الرئاسية لمحافظة الغربية، إلى مكان البلاغ بسكة المحلة وعقب مشاهدة السيدة تلاحظ أنها تعاني من ضعف عام نتيجة تقدم السن وهي لا تستطيع التحرك، وتم الاتصال بمدير إدارة الأزمات بالمحافظة لارسال سيارة إسعاف، وتم إنزال الحالة من الحجرة التى كانت تسكن بها بعد إجراء كل الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع مديرة مؤسسة العجزة والمسنين، وتم إدخال السيدة وإيداعها بالمؤسسة لرعايتها.

انقاذ مسنة من الموت فى الغربية

انقاذ مسنة من الموت فى الغربية