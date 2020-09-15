شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون جميلة الإسكندرية» يستقبل مجموعة من طلاب الجامعات ضمن «اعرف مدينتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، الثلاثاء، مجموعة من طلاب الجامعات بالتعاون مع مبادرة «اعرف مدينتك»، ضمن برنامج التنشيط الثقافي .

وقام فريق من متطوعي «الإرشاد المتحفي»، باصطحاب الزائرين في جولة تعريفية سياحية داخل قاعات المتحف، وقدموا شرحاً تفصيلياً عن تاريخ المتحف وأهم الأعمال الفنية والمقتنيات المعروضة به.

وذكر المرشدون للطلاب أن متحف الفنون الجميلة يعتبر أول متحف بُني خصيصاً ليكون متحفاً للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد، بالإضافة إلى بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو، وبعض لوحات المستشرقين، كما يضم المتحف أيضاً بعض أعمال الحفر والطباعة، بالإضافة إلى بعضٍ من أعمال المثال محمود مختار وبعض المثالين المصريين والأوروبيين .

وأوضحوا أن المتحف يساهم في الارتقاء بالذوق الفني في المجتمع السكندري والمصري بوجه عام، وذلك من خلال إقامة أنشطة فنية متنوعة تشمل ورش فنية وتربية متحفية للأطفال، والعديد من المعارض الفنية لكبار الفنانين المصريين، ورش عمل ومعارض فنية لشباب الفنانين بالإضافة إلى أنشطة التبادل الثقافي الدولي .

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته

"اعرف مدينتك" وطلاب الجامعات فى جولة سياحية بمتحف الفنون الجميلة فى الاسكندرية للتعرف على مقتنياته