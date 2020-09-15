شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس الأربعاء مائل للحرارة رطب .. العظمى 34 والرطوبة 85 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري ، والرياح نشطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء ، وهناك أمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج من 1 : 1.75، والبحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف ، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 85 – 28 ) ، السواحل الشمالية ( 90 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة " 34– 23 " ، الإسكندرية " 31 – 24 " ، قنا " 40 - 26 " ، الأقصر " 42– 27 " ، أسوان " 43 – 27 " .

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