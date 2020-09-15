شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس أشهر والغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.. السيسي يصدر قانونًا لتشديد عقوبة التنمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وذلك بعد موافقة مجلس النواب. وبحسب تعديل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي، تم تشديد عقوبة التنمر بإقرار الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. قانون رقم 189 لسنة 2020 بتع... by Osama Almahdy الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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