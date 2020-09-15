شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يجدد عامًا لرئيس مصلحة الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالتجديد، لمدة عامً لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مصطفي عبدالقادر.

يذكر أن «عبدالقادر» تدرج في مناصب عدة بداية من مدير إدارة إعفاءات الدبلوماسيين، ثم مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ثم شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، وبعد ذلك تولى منصب رئيس الادارة المركزية لمأمورية المقاولات، كما شغل منصب رئيس قطاع العمليات والتوعية الضريبية، وبعد ذلك رئيسا القطاع المالي والإداري، كما تولى وظيفة رئيس قطاع التطوير والتنمية (قيمة مضافة)، ثم منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب، وبعدها قائم بأعمال رئيس المصلحة.

يأتى ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المصلحة العديد من مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمي، في ظل اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومتابعتها المستمرة، لكافة الخطوات والإجراءات، التي تتم في ذلك الإطار