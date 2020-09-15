شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مواد غذائية لإدارته دون ترخيص ومخابز مخالفة بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تموينية ورقابية مفاجئة على المجازر والمحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.
وترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة رقابية وتفتيشية على المصانع والمخابز بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرر محضر جنح ا د ط، ضد صاحب مصنع يقوم بتصنيع الأيس كريم لإدارته مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على٥٠ كرتونة بكل كرتونة ٢٤ قطعة بإجمالي ١٢٠ قطعة على ذمة المحضر.
كما تحرر محضر جنح ا د ط، ضد أحد أصحاب المخابز البلدية بالمدينة، وذلك لقيامه ببيع الخبز بدون البطاقات التموينية بقصد التربح، بالإضافة إلى تحرير تقارير ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع مواد غذائية لإدارته دون ترخيص ومخابز مخالفة بالعاشر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.