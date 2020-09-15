شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع مواد غذائية لإدارته دون ترخيص ومخابز مخالفة بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين حملات تموينية ورقابية مفاجئة على المجازر والمحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة رقابية وتفتيشية على المصانع والمخابز بنطاق المدينة، أسفرت جهودها عن تحرر محضر جنح ا د ط، ضد صاحب مصنع يقوم بتصنيع الأيس كريم لإدارته مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على٥٠ كرتونة بكل كرتونة ٢٤ قطعة بإجمالي ١٢٠ قطعة على ذمة المحضر.

كما تحرر محضر جنح ا د ط، ضد أحد أصحاب المخابز البلدية بالمدينة، وذلك لقيامه ببيع الخبز بدون البطاقات التموينية بقصد التربح، بالإضافة إلى تحرير تقارير ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين .