شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 27 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة 2.6 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها ، وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة ، للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد.

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات ، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً الي أنه جاري تنفيذ 270 مشروع بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و 106 مليون جنيه ، منها 27 مشروع خدمي بمركز ومدينة فاقوس بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي ، والطرق، والصحة ، والتعليم ، والشباب والرياضة ، والكهرباء بتكلفة بلغت 2 مليار و 607 مليون و 600 ألف جنيه.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ 12 مشروع بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 2 مليار و 161 مليون و 700 ألف جنية شملت ، توسعات محطة معالجة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه ، ومشروع إنشاء محطة رفع الكيلانية بتكلفة 10 مليون جنيه، ومشروع إنشاء 6 محطات رفع بقري ميت العز وجهينة القبلية وجهينة البحرية ،وغزالة عبدون ،والديدامون بتكلفة مالية 100 مليون جنيه ، بالإضافة إلي مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد قري الصوالح B بتكلفة 299 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة الصوالح لتعمل بطاقة 22 ألف م3/ اليوم بتكلفة 366 مليون جنيه ، فضلا عن أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري قنتير ، وزيزو ، وغالي ، والغزالي بتكلفة 67 مليون جنيه، ومشروع إنشاء صرف صحي متكامل السنيطة والنوافعة A بتكلفة 349 مليون و 500 ألف جنية، ومحطة معالجة قنتير لتعمل بطاقة 10 ألاف متر 3/اليوم بتكلفة 210 مليون جنيه، ومشروع إنشاء صرف صحي لقري عرب درويش والنجيحي بتكلفة 333 مليون و 200 ألف جنيه، ومشروع إنشاء صرف صحي لقرية الحجاجية بتكلفة 44 مليون و 300 ألف جنيه، ومشروع إنشاء صرف صحي لقري الروضة بتكلفة 105 مليون و 500 ألف جنيه ، ومشروع إنشاء محطة معالجة سنيطة الرفاعية بتكلفة 242 مليون و 240 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفي حميات فاقوس المرحلة الأولى بتكلفة 150 مليون جنيه للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي ، كما أنه جاري تطوير مركز شباب الجواهرة بتكلفة مالية 426 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الطرق بتكلفة مالية 192 مليون و 100 ألف جنية شملت ، إنشاء طريق دائري حول مدينة فاقوس بطول 7 كيلو متر بتكلفة 9 مليون و 100 ألف جنيه ، ومشروع ازدواج طريق فاقوس أبو كبير بطول 10 كيلو متر وبتكلفة مالية 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلي أعمال تطوير طريق البيروم النوافعة بطول 16 كيلو متر بتكلفة مالية 116 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أنه فى إطار تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول، والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس ، أوضح محافظ الشرقية فإنه جاري إنشاء 9 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة فاقوس بتكلفة مالية بلغت 50 مليون جنيه ، شملت إنشاء جديد لمدرسة عبد المنعم محمد لطفي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل دراسي بتكلفة 5 مليون و 600 ألف جنيه ، وإنشاء مبني إدارة فاقوس التعليمية بتكلفة 10 مليون جنيه، وتوسعة مدرسة الخواطرة للتعليم الأساسي لإضافة 10 فصول دراسية بتكلفة 3 مليون و 200 ألف جنيه، فضلا عن توسعة مدرسة الفولي للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصل دراسي بتكلفة 5 مليون و 500 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة السماعنة الابتدائية لإضافة 19 فصل دراسي بتكلفة 5 مليون و 100 ألف جنيه، بالإضافة إلي توسعة مدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الابتدائية لإضافة 12 فصل دراسي بتكلفة 3 مليون و 500 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة الحاج عبد الجواد العمري للصم والبكم لإضافة 16 فصل دراسي جديد بتكلفة 6 مليون و 600 ألف جنيه، وإنشاء مدرسة الطيار أبو هاشم الابتدائية لإضافة 16 فصل جديد بتكلفة 6 مليون و 500 ألف جنيه، وتوسعة مدرسة الديدامون للتربية الفكرية لإضافة 3 فصول بتكلفة مالية بلغت 4 مليون و 300 ألف جنيه.

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