شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات مؤتمر شباب الباحثين لقطاع العلوم الإنسانية بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس قطاع العلوم الانسانية كليات الآداب والتجارة والحقوق والإعلام، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة السابق.

وقال الدكتور عباس منصور إن الجامعة حريصة على تنظيم مؤتمرات شباب الباحثين بمختلف التخصصات والقطاعات الهامة والملموسة في تطوير القدرات البحثية لشباب الباحثين وتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة وتناقل الخبرات بين المشاركين بفعاليات المؤتمر.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي أن مؤتمرات شباب الباحثين تهدف إلى تحقيق المزيد من العلم والمعرفة للمشاركين من مختلف الكليات ووجه شباب الباحثين بأهمية استثمار الوقت بصورة ايجابية وفعالة.

بدوره، أشار الدكتور عبدالباري حمدان، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، إلى أن إقامة هذا المؤتمر يأتي ضمن الدور التنموي الذي تقوم به الجامعة وتأكيدا لدور العلوم الإنسانية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدة محاور. وأضاف الدكتور وحيد الدين طاهر، مقرر المؤتمر، أن البحث العلمي مطلب لا غنى عنه وكل علم يتضافر مع غيره من العلوم الأخرى في مواجهة التحديات المختلفة التي يواجها العالم، مشيرا إلى مشاركة 39 بحث بفعاليات المؤتمر من كليات الحقوق والآداب والاعلام.

وتحدث الدكتور عباس مصطفى، أمين المؤتمر، عن محاور المؤتمر التي تتضمن الدراسات الأدبية والتنمية المستدامة والاعلام والتنمية المستدامة والتجارة والتنمية المستدامة والدراسات القانونية والتنمية المستدامة.

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