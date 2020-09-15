شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية يتابع انتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة استعدادًا لامتحانات الدور الثاني للدبلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة انتظام العمل والعاملين بمقر مركز توزيع الأسئلة، وتجميع أوراق الإجابة لاختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية، والمقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 19 / 9 / 2020.

وتفقد مدير تعليم المنوفية حجرات مركز توزيع الأسئلة لمختلف نوعيات التعليم الفني للإطمئنان على تمام الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثاني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لجميع أعضاء المركز.

واطمئن «سويد» على جاهزية سيارات توزيع الأسئلة، وأوراق الإجابة.