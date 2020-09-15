شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم المنوفية يتابع انتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة استعدادًا لامتحانات الدور الثاني للدبلومات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة انتظام العمل والعاملين بمقر مركز توزيع الأسئلة، وتجميع أوراق الإجابة لاختبارات الدور الثاني للدبلومات الفنية، والمقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، الموافق 19 / 9 / 2020.
وتفقد مدير تعليم المنوفية حجرات مركز توزيع الأسئلة لمختلف نوعيات التعليم الفني للإطمئنان على تمام الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثاني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية لجميع أعضاء المركز.
واطمئن «سويد» على جاهزية سيارات توزيع الأسئلة، وأوراق الإجابة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل تعليم المنوفية يتابع انتظام العمل بمركز توزيع الأسئلة استعدادًا لامتحانات الدور الثاني للدبلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.