شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين «الاتصالات» وجامعة الإسكندرية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الابتكار التطبيقى، وجامعة الإسكندرية ممثلة في مركز أبحاث البنية التحتية الذكية، لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في مجالات حيوية مثل الصحة والزراعة.

ووفقا لاتفاقية التعاون، سيتم التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقي، وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة والمتخصصين من الجامعة، وسيقوم كل فريق بتنفيذ بنود العمل المتفق عليها في إطار يسوده التنسيق الكامل وتيسير تبادل المعلومات والخبرات.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة جديدة في مجال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة الإسكندرية وهو الأمر الذي يعكس اهتمام الوزارة بالتعاون البحثي مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لتتضافر الجهود سويا من أجل تبادل الخبرات المعرفية، وابتكار مشروعات رقمية تخدم مجالات التنمية وتسهم في بناء مصر الرقمية؛ موضحا أن هذه الاتفاقية تعد باكورة أعمال مركز الابتكار التطبيقى؛ والتي سوف يكون لها نتائج عملية ذات مردود ايجابى في مجال الصحة على حياة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاقية تركز على المشاركة بين الجانبين في تنمية مهارات أجيال جديدة من المتخصصين في المجالات التقنية الحديثة مع التركيز على ان تكون هذه المهارات والمخرجات الناتجة من المشاريع البحثية التطبيقية ومتضمنه لمنتجات تكنولوجية حديثة تشارك في الارتقاء بالاقتصاد القومي؛ مشيرا إلى أن هذا التعاون يواكب الفكر الصحيح لدور الجامعات الذي لم يعد يقتصر على توصيل المعارف للطلاب ولكن تعدى ذلك بأن تقوم بدور فعال في تشجيع الابتكار والبحث التطبيقي لإحراز مزيد من التقدم وخاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

يذكر أن مركز الابتكار التطبيقي كان قد أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تنمية الابداع والابتكار في تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن على سبيل المثال ولا الحصر الذكاء الاصطناعي، الحوسبة فائقة الأداء، سلسلة الكتل، إنترنت الأشياء، تحليل البيانات الضخمة، الروبوتات، شبكات الجيل الخامس، وغيرها، وتطوير حلول باستخدام هذه التكنولوجيات المتطورة للتحديات التي يواجها المجتمع. إلى جانب تطوير رأس المال البشري عن طريق العمل على مشروعات لتطبيق هذه الحلول وتهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة المبتكرة.

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