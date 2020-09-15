شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتفقد أعمال تطوير معمل الغردقة لمياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أعمال تطوير المعمل الفرعي لمياه الشرب بالغردقه والذي تم تنفيذه بأحدث التقنيات لإجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه لعينات مياه الشرب التي يتم سحبها من محطات وشبكات المياه بمدينة الغردقة حيث يتم سحب العينات من المحطات والشبكات على مدار اليوم لمراقبة جودتها والتاكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأضاف عيسي ان تكلفة المعمل تصل إلى ٥ مليون جنيه ومجهز بأحدث التقنيات والأجهزة الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب.

وفي ذات السياق اكد رئيس الشركة ان الإدارة العامة للمعامل تعمل على مدار ٢٤ ساعه للاشراف على جودة المياه التي تصل للمستهلك من خلال 6 معامل فرعية على مستوي مدن المحافظة و5 معامل متنقلة بالاضافة إلى معمل الغردقة لمياه الشرب، بجانب تواجد الكيميائين في أماكن الضخ لتحليل المياه قبل وصولها للمستهلك.

ولتحسين جودة مياه الشرب تقوم الشركة بعدد من مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وفقا لخطة زمنية محددة واستبدالها بمواسير upvc مطابقة للمواصفات الصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.