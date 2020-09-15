شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم قطع الأراضي السكنية «الأكثر تميزاً» بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الإثنين 5/10/2020 وحتى يوم الإثنين 14/6/2021 في تسليم قطع الأراضي السكنية «الأكثر تميزاً» بالحي التاسع بالمدينة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع ألأراضي «الأكثر تميزاً» بلوك (A) القطع من 1: 21، يوم الإثنين 5/10/2020، والقطع من 22: 43، يوم الإثنين 12/10/2020، والقطع من 44: 64، يوم الإثنين 19/10/2020، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1: 22، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 23: 44، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 45: 66، يوم الإثنين 9/11/2020، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1: 22، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 23: 44، يوم الإثنين 11/1/2021، والقطع من 45: 67، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 68: 88، يوم الإثنين 1/2/2021
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (D) من 1: 17، يوم الإثنين 8/2/2021، والقطع من 18: 34، يوم الإثنين 15/2/2021، كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (E) من 1: 23، يوم الإثنين 22/2/2021، والقطع من 24: 48، يوم الإثنين 1/3/2021، والقطع من 49: 71، يوم الإثنين 8/3/2021، وتخصيص يومي الإثنين 15/3/2021 و22/3/2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (H) من 1: 25، يوم الإثنين 5/4/2021، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 12/4/2021، والقطع من 51: 75، يوم الإثنين 19/4/2021، والقطع من 76: 102، يوم الإثنين 26/4/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G) من 1: 14، يوم الإثنين 10/5/2021، وتسليم الأراضي ببلوك (F) القطع من 1: 25، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 31/5/2021، وتخصيص يومي الإثنين 7/6/2021 و14/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام.
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