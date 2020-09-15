شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن ٤ قرى للصيانة في الوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عادل مراد، رئيس مركز باريس بالوادى الجديد، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، غدًا الأربعاء، عن ٤ قرى بمركز باريس، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات وأكشاك الكهرباء.

محولات كهربائية - صورة أرشيفية

وأشار رئيس مركز باريس إلى أنه سيتم فصل التيار عن قرى عدن والمكس ودرب الأربعين ١و٢، موضحًا أنه سيتم فصل التيار الكهربى بدءًا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ٦ ساعات.

وأضاف أن أعمال الصيانة تهدف إلى ضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومواجهة زيادة الأحمال.