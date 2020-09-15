شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن ٤ قرى للصيانة في الوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عادل مراد، رئيس مركز باريس بالوادى الجديد، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، غدًا الأربعاء، عن ٤ قرى بمركز باريس، وذلك لإجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات وأكشاك الكهرباء.
وأشار رئيس مركز باريس إلى أنه سيتم فصل التيار عن قرى عدن والمكس ودرب الأربعين ١و٢، موضحًا أنه سيتم فصل التيار الكهربى بدءًا من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ٦ ساعات.
وأضاف أن أعمال الصيانة تهدف إلى ضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومواجهة زيادة الأحمال.
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