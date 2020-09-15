شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «شباب القليوبية»: خطة للتحول الرقمي والربط الإلكتروني بالإدارات المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، جولاته للإدارات الفرعية، حيث تفقد اليوم إدارة شباب بنها، واجتمع بالعاملين فيها.

تناول الاجتماع خطة مديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية للمتابعة المستمرة لمراكز الشباب ودور المتابعين في ذلك، كما تطرق الاجتماع إلى المشكلات التي تعوق العاملين بالمراكز وكيفية حلها لإلزام العاملين بفتح المراكز والالتزام بضوابط العمل.

وفي ذات السياق، أكد «الصبروط» على ضرورة التفاعل السريع مع المكاتبات التي ترد من المديرية، والالتزام بمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي في التسجيل والنشر الإعلامي.

الصبروط فى ادارة شباب بنها

الصبروط فى ادارة شباب بنها