شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مكتب برلمان طلائع القليوبية تشارك في أول انتخابات إلكترونية في تاريخ وزارة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت هيئة مكتب برلمان طلائع القليوبية في العرس الانتخابي «انتخابات برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية»، والتي تعد أول انتخابات إلكترونية في تاريخ وزارة الشباب والرياضة.

وشارك ممثلا عن القليوبية أحمد حسن عبدالرحمن، وكيل أول برلمان الطلائع بالقليوبية، وروان السيد إبراهيم، وكيل ثاني البرلمان، وحنين السيد فتحي، مقرر عام الجلسة أمين سر، وبسنت هاني محمود، رئيس الحكومة ومصطفى عبدالمنعم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ومنة الله سيد محمد، رئيس لجنة الصناعة، وعبدالكريم أشرف، رئيس لجنة الشباب والرياضة، وحسناء علاء الدين، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وتسنيم السيد إبراهيم، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وأميرة السيد محمد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد محمد محي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

واقيمت فاعليات الانتخابات الإلكترونية على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومشاركة القليوبية بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وبإشراف سليم محمد سليم، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالقليوبية.