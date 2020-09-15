شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ المنوفية مع وفد شركتي «جاب» الفرنسية و«ECG» للاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وفد شركة جاب الفرنسية وشركة «ECG» للاستثمارات بمكتبه بالديوان العام، في إطار سعى محافظة المنوفية في تنمية الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات تنموية وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، والعميد مهندس نهاد ذكي عويضة بقطاع المشروعات بشركة الإنتاج الحربي، والدكتور أيمن زين الدين المدير الإقليمى لشركة جاب-فرنسا، ونائب مدير عام شركة «CFS» للحلول التمويلية ومجموعة «ECG» الإستثمارية.

رحب محافظ المنوفية بالحضور، مؤكداً حرصه واهتمامه بالتعاون مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة، مشيراً سعيه الدائم لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على أهالي محافظة المنوفية.

وتناول اللقاء أهم النقاط الإستثمارية المتميزة بالمحافظة، حيث تم تقديم تصور متميز لاستغلال أرض المحلج بشبين الكوم الإستغلال الأمثل، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الدراسة والمفاضلة بين كافة العروض المقدمة من مختلف الجهات كمجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية وغيرها واختيار الأفضل.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتى في ضوء تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمتمثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بهدف تسويق الفرص الإستثمارية المتميزة بالمحافظة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية عليها تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من قاطنى المحافظة ومحاربة البطالة.