شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية المواطنين من «كورونا».. محافظ الغربية: لا نية لإقامة مولد السيد البدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أي نية أو استعدادات لإقامة مولد السيد البدوي بطنطا، والمقرر له شهر أكتوبر سنويًا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين.

وأشار محافظ الغربية، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد، من أن التجهيز لإقامة المولد في موعده الشهر المقبل لا أساس له من الصحة، خاصة وأن المولد يتوافد عليه الآلاف من شتى محافظات الجمهورية، وهو ما يعطي فرصة لانتشار الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن الهدف الأول من إلغاء المولد هو حماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.