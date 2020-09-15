شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج تعلن استقالة قريبة لـ"السراج" من حكومة الوفاق الليبية.. ولا بيانات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يعتزم التقدم باستقالته، دون صدور بيانات رسمية حتي الآن من الجانب الليبي. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مقربة من السراج، أن الأخير يعتزم التقدم باستقالته علي أن يبقي في منصبه بشكل مؤقت خلال مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل. Advertisements

تقرير بلومبرج وخلال الأسابيع الأخيرة، خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011. وتركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الدفع نحو تفعيل الحل السياسى بالتعاون مع عدد من دول الجوار الليبى، بالإضافة إلى تحركات للتسريع بعقد جولة جديدة من اجتماعات العسكريين الليبيين بصيغة "5+5" للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل وبحث عدد من الملفات الخلافية بين وفد الجيش الليبى ووفد حكومة الوفاق.

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