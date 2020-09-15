شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فئات تستفيد من تأمين إصابات العمل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الفئات التى تخضع لنظام تأمين إصابات العمل ومزاياه، حيث نصت على أن تسرى أحكام باب تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1 - العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

2 - التلاميذ الصناعيون

3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى

4 - المكلفون بالخدمة العامة

5 - الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد

ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

والعاملين لدى الغير وهم:

1 - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة

والهيئات العامة والمؤسسات العامة

والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات

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2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها

3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل

4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً



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