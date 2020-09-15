شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. زيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تأييد محكمة النقض حبس صفوت الشريف 3 سنوات بقضية الكسب غير المشروع، وتكليف رئيس الوزراء للمحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل، لتخفيف زحام تلقي طلبات التصالح، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلي موجز أخبار مصر

رئيس الوزراء يكلف بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال طلبات التصالح

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الاجتماعات التي يعقدها حالياً مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

صندوق الاستثمار الروسى: مصر ستصبح مركزا لإمداد أفريقيا بلقاح "سبوتنيك V"

قال كيريل دميترييف مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن مصر أحد أهم شركاء روسيا الرئيسين في المنطقة، وهي في وضع قوي لتصبح مركزا هاما لإمداد القارة الأفريقية باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).. مؤكدا أن مصر تمتلك قطاعا قويا للأدوية يستخدم على نطاق واسع لعلاج الحالات الخطيرة من فيروس كورونا في المستشفيات المصرية.

رئيس الوزراء يكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال طلبات التصالح لاستيعاب المتقدمين.. وتنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. وإعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين وتطوير كورنيش الطور

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندسة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الألفى، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الاجتماعات التى يعقدها حاليًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، للاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالى للتصالح فى مخالفات البناء.

الحكومة: 310,77 مليون جنيه لـ"حياة كريمة" بالبحيرة لتنفيذ 91 مشروعا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة البحيرة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ونائبته الدكتورة نهال بلبع، واللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، وذلك فى إطار مواصلته متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.

إجراء تجارب طبية على جسد الإنسان مباح شرعًا.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول مسألة "التجارب السريرية" بإجراء تجارب طبية على جسد الإنسان، وأكدت في فتوى جديدة لها، أن اختبار الدواء على جَسَد الإنسان هو ما يطلق عليه: «التجارب السريرية»، التى تعرفها منظمة الصحة العالمية بـ «التقييم الفعلي لفَرْض طبي - دوائى أو جراحى- جديد»، وهذا جزء من المفهوم الشامل للتجارب الطبية، التي تعني: الانحراف عن الأصول الطبية المتعارف عليها لجمع معطيات علمية أو فنية، أو اكتساب معارف طبية جديدة بهدف تطوير العلوم الطبية والبيولوجية والحيوية.

محكمة النقض تؤيد سجن صفوت الشريف 3 سنوات فى اتهامه بالكسب غير المشروع

قضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتأييد الحكم.

كان صفوت الشريف وقد سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبى لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 857 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 857 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى 1964 دولارا.

البترول تغلق باب التقدم للاشتراك فى المزايدة العالمية للذهب اليوم

تغلق وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، باب التقدم للاشتراك في المزايدة العالمية للذهب رقم 1 لسنة 2020 التى طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أمام الشركات العاملة فى مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية، وذلك استعدادا لدراسة طلبات الشركات المتقدة للاشتراك في تلك المزايذه ومن ثم الإعلان عن الشركات الفائزة طبقا لشروط المعلنة للمزايدة .

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السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان والعكس اليوم

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل قطارين تركيب عربات روسية جديدة من القاهرة إلى أسوان والعكس، وهما رقمى 1008/1009 ابتداء من اليوم الثلاثاء، على أن يكون القيام من القاهرة إلى أسوان الساعة 23.15 ومن أسوان إلى القاهرة الساعة 19.20.

وتضمن قرار هيئة السكة الحديد امتداد مسير القطار الروسى رقم 1004 القاهرة - أسيوط إلى أسوان بداية من تاريخ 30/9/2020 مع تعديل معاد قيامه من القاهرة إلى ليصبح الساعة 9.30 صباحا ويقوم من أسوان إلى القاهرة برقم 1005 الساعة 11.30 صباحا يوم 1/ 10/ 2020.

مرشح مصر يفوز بأغلبية الأصوات فى انتخابات لجنة الحقوق الاقتصادية بالأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية حصول مرشح مصر السفير د. محمد عز الدين، على أعلى الأصوات في الانتخابات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حيث حصد 49 صوتا من إجمالي 54 صوتا من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - أن هذه هي أعلى نسبة حصل عليها مرشح من الأقاليم الجغرافية المختلفة بالأمم المتحدة، وذلك في الانتخابات التي أجراها المجلس في أولى جلسات دورته الجديدة بنيويورك والتي خصصت لانتخاب الأعضاء الجدد بالأجهزة المنبثقة عن المجلس.

العالم هذا الصباح.. معالم برلين تتحول للوحات فنية مذهلة فى مهرجان الأضواء 2020.. اكتشاف غاز محير على كوكب "الزهرة" لم يتم العثور عليه من قبل.. وحرائق غابات كاليفورنيا لا تزال مشتعلة.. صور

شهد العالم هذا الصباح، العديد من الأحداث المهمة، والتقطت عدسات الكاميرات ما يحتاج لرؤيته بالعين، ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا مصورا بأهم لقطات وصور العالم خلال هذا الصباح .

معالم برلين تتحول للوحات فنية مذهلة فى مهرجان الأضواء

تضيء أنوار مهرجانات الأضواء العديد من مباني ومعالم برلين الشهيرة بأشكال ولوحات ضوئية مميزة لتحول معالم العاصمة الألمانية إلى لوحات فنية مذهلة.

ونشرت وكالة رويترز للأنباء صور من أجمل مشاهد مهرجان الأضواء في برلين لعام 2020.

مهرجان الأضواء هو مهرجان سنوى تغوص فيه العاصمة الألمانية برلين بالأنوار والأزياء الضوئية التي تصور معالم تاريخية عريقة تتشكل على الجدران العتيقة لخلق جو بهيج في المدينة.

مدافع الاتحاد يدخل العناية المركزة في تدخل أحمد فتحي.. ويجرى جراحة بعد قليل

يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.

إسرائيل والإمارات توقعان على السلام بالبيت الأبيض اليوم.. وتجميد ضم المستوطنات بالضفة الغربية أبرز إنجازات الاتفاق.. ووزير الخارجية الإماراتي يؤكد: التطبيع مع إسرائيل لن ينال من إقامة دولة فلسطينية

يشهد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

البنك المركزى يعلن عودة عمولة السحب من الصرافات الآلية بدءا من اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عودة الرسوم والعمولات المطبقة على الصرافات الآلية والمحافظ الإليكترونية، بعد انتهاء المهلة المحددة بواقع 6 أشهر اليوم الثلاثاء، والتي تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 20 جنيها في البنوك العاملة في مصر.