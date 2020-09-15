الصحة العالمية توضح أبرز الخدمات الطبية المتأثرة بجائحة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط إن 92% من خدمات الأمومة والطفولة تأثرت خلال جائحة كورونا في اقليم شرق المتوسط .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان ان 85% من خدمات الامراض السارية تأثرت خلال الجائحة ايضا وتابع علينا ان نواصل تقديم الخدمات الطبية الاساسية .

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

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ويشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19والحديث عن الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة السادة الإعلاميين.

وشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.