مصادرة 5 أطنان أسماك فيليه ورومي فاسدة داخل ثلاجة بالعبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 5 أطنان أسماك فيليه ورومى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة العبور. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعبور"بمحافظة القاهرة"، بحوزته 5 طن "أسماك فيليه – مقطعات ديك رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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