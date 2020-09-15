شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف وضع أدلة استرشادية لتقديم الخدمات الصحية فى ظل كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط أنه تم وضع أدلة إرشادية لتقديم الخدمات الصحية الرئيسية فى ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم الاهتمام بالرعاية الصحية الطارئة مع توفير برامج الصحة النفسية للمتأثرين بكورونا.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الان أن الوضع الحالى بإقليم شرق المتوسط فيما يخص وضع فيروس كورونا المستجد مقلق بشدة، حيث تم ملاحظة زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا بشكل مقلق نتيجة تخفيف القيود فى العديد من الدول.

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وكان المكتب الإقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19والحديث عن الخدمات الصحية الأساسية فى سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة السادة الإعلاميين.

وشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط ود. عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط.