"البيئة" و"فودافون مصر" توقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة البيئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التعاون بين وزارة البيئة وشركة فودافون سيبدأ بمجال المخلفات من خلال مشروع E-Tadweer ، لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها؛ والتي من ضمنها أجهزة المحمول التالفة، والتي تعد من المخلفات الخطرة التي تؤثر على صحة المواطن، مشيدة بدور "فودافون" الرائد في هذا المجال.

جاء ذلك خلال توقيع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للمشاركة في الأنشطة والمشروعات البيئية المختلفة التي تقوم بها الوزارة لحماية البيئة المصرية ورفع الوعي البيئي، في إطار حملة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي، التي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشارت فؤاد إلى أن الهدف من البروتوكول هو توسيع قاعدة الوعي البيئي للمواطن؛ مما يجعله يتجه نحو السلوكيات الإيجابية تجاه بيئته، للحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، معربةً عن أملها في أن يفتح هذا التعاون المجال أمام عدد أكبر من شركات القطاع الخاص للدخول في مجال خدمة العمل البيئي؛ انطلاقًا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم وبلدهم.

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وأوضح ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر"، اعتماد الشركة في استراتيجيتها على مبادئ التنمية المستدامة والتي تعد الحفاظ على البيئة من أهم ركائزها، مشيرًا إلى أهمية مشروع E-Tadweer الذي يعد من المشروعات التي تسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية للمخلفات الإلكترونية.

وأوضح "فرومان"، أن تلك المبادرة تعد ترجمة لمشاركة القطاع الخاص وقطاع الاتصالات لدعم أنشطة التنمية المستدامة التي يقوم بها القطاع الحكومي في مصر؛ وذلك في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وتتضمن بنود البروتوكول قيام شركة "فودافون مصر" بتقديم الدعم الفني لمشروع E-Tadweer، وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات الإلكترونية داخل بعض فروعها على مستوى الجمهورية، كما ستشارك في التسويق الإلكتروني للمشروع وتطبيق نظام حوافز لكل من يقوم بالتخلص من المخلفات الإلكترونية، على أن يتم استبدال هذه النقاط بخصومات عند الشراء من فروع "فودافون."

جدير بالذكر أن "فودافون مصر" تعمل بشكل مستمر على رفع الوعي البيئي ومعالجة التحديات البيئية، فقد قامت بإبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لإطلاق العديد من المبادرات، وتقديم وطرح أفكار وتقنيات مبتكرة وتحويلها إلى مشروعات رائدة تسهم في معالجة تحديات أساسية يواجهها المجتمع المصري في مجال البيئة والتي تفصح عنها "فودافون مصر" من خلال تقرير الاستدامة الموثق من المبادرة الدولية للإفصاح (Global Reporting Initiative GRI) والذي يحتوي على كل أنشطة الشركة؛ بما فيها الأنشطة البيئية.​