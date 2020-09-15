"آتت أُكلها".. الصحة العالمية ترد على انتقادات بياناتها "التشاؤمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

علّق الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، على الانتقادات التي توجه إلى المنظمة بسبب الكثير من بياناتها التشاؤمية وكثرة التحذيرات المتكررة.

وقال المنظري إن "الصحة العالمية منظمة فنية تدلي بتصريحاتها بناء على بيانات دقيقة يتم تحليلها عن طريق خبراء وترد إلينا من الدول وتعكف بشكل دوري على مراجعة ما يرد إليها من بيانات للخروج بتصريح معين لمختلف الجهات المختصة التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر مع صحة الأفراد".

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد- 19"، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.

وأضاف: "ليس لدينا نظرة تشاؤمية. نحن منظمة أممية مهنيّة تحمل على عاتقها توجيه دفة الأمور وبالتالي كل البيانات تعكس الواقع الحالي وما هو متوقع في المستقبل".

وتابع المنظري أن "بيانات المنظمة تسبق بعض الأمور لأسابيع وشهور وهذه التحذيرات أدى لتفادي الكثير من المشاكل وأطلقت المنظمة تحذيراتها وحذرنا من موجة ارتدادية على سبيل المثال وزيادة الإصابات والوفيات وهذه التحذيرات آتَت أُكلها لتحريك ما هو واجب تحريكه".