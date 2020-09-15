وزير المالية: 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية بجمارك الإسكندرية خلال أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تلقى تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 13508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار والدخان".

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

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وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و 186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات، 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 2983 بيانًا جمركيًّا خلال شهر أغسطس 2020، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة؛ منها: "الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس"، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بمبلغ 128 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس 2020 بلغ نحو 3 مليارات و878 مليونًا و 168 ألف جنيه.