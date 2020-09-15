هل تغيرت أعراض كورونا لتصيب الجهاز الهضمي؟.. الصحة العالمية ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن أعراض فيروس كورونا المستجد لم تتغير كثيرا منذ ظهور إصابات بالفيروس، ولكن مع زيادة الحالات يكون تعامل الفيروس مختلفا بعض الشيء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة "كوفيد- 19"، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية.
وأضافت الحجة: "هناك نسبة من المصابين لا تتجاوز 10% يكون لديهم أعراض بالجهاز الهضمي وأعراض جلدية، ولكننا مع زيادة عدد الإصابات أصبحنا نرى مثل هذه الأعراض ولكن لا تكون وحيدة بل مصاحبة للأعراض التنفسية وارتفاع درجة الحرارة"، موضحة أن نسبة تلك الأعراض تتفاوت من شخص إلى آخر حسب التكوين الجسدي والمناعة.
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