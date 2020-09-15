لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية "خلية داعش بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، لجلسة 10 اكتوبر؛ لتعذر حضور المتهمين.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة، كلا من: السيد محمد عبيد، وهيثم محمد عبيد، وأحمد عبد الغني، وأحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.