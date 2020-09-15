العثور على شاب مشنوقا بجنزير داخل شقته ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة شاب مشنوقا داخل شقته ببولاق الدكرور، غرب المحافظة. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة قسم بولاق الدكرور. Advertisements وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد الجوهري، ومعاونيه النقيب أيمن سكوري والنقيب أحمد مندور. وتبين أن الجثة لشاب مشنوقا بجنزير. ورجحت التحريات الأولية تحت إشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش غرب الجيزة، انتحار الشاب. وتم نقل الجثة إلى المشرحة. وشكل العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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