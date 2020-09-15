الأموال العامة تضبط قضيتي رشوة ونصب بنصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين (طلب رشوة - نصب سفريات) مُتهم فيهما متهمين ضُبط فيها مستندياً نحو نصف مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النياب التحقيق.