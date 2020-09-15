ضبط صاحب مخبز استولى على مليون جنيه من منظومة الخبز المدعمة في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبز استولى على مليون جنيه من منظومة الخبز المدعمة بمنطقة المطرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية لاستيلائه على مليون 274 ألف و546 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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