حريق منزل في البدرشين.. ومالكه: "بفعل فاعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في منزل بمركز البدرشين، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بقرية العزيزية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان مدير إطفاء الجنوب.

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وتم محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق الذي التهم محتويات غرفتين بالطابق الأرضي.

واتهم صاحب المنزل ويدعى "محمد فتحي" اثنين من أفراد عائلة "أبو سلامة" بالتسبب في الحريق بسبب خلافات بينهما وهما كل من: "محمود.ك." و"عزت.ع." قائلا "جولي البيت الصبح وولعوا فيه".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ووصلت قوة من قسم البدرشين للمعاينة وسؤال الشاكي للوقوف على ملابسات الحريق.