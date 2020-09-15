ضبط موظف لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي في مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث الاموال العامة، موظف بشركة صرافة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمصر الجديدة بحوزته 46 الف جنيه و14 ألف دولار. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بفرع إحدى شركات الصرافة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بمنطقة عمارات العبور دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (14000 دولار أمريكي - 46200 جنيه مصري)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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