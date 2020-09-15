محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، 25 ألف نسخة كتاب دراسى عربي وأجنبي وأغلفة كتب جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت 25560 نسخة كتاب دراسي عربي وأجنبي وأغلفة كتب جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية بداخل (مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة). وضبطت الأجهزة الأمنية المدير المسئول عن المطبعة لمخالفته حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 25 ألف كتاب مدرسي بدون تفويض داخل مطبعة في عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.